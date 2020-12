Bittere Achterbahnfahrt für Preußen-Debütant van Eijma in Oberhausen

Gleich auf vier Positionen baute SCP-Trainer Sascha Hildmann seine Startelf um. Kurzfristig meldete sich Jules Schwadorf ab, der sich am Samstag im Training verletzt hatte. Da auch Joel Grodowski verletzt passen musste, rückten Nicolai Remberg und Ousman Touray in die Auflaufformation. Neu in der Mannschaft waren zudem Marcel Hoffmeier für GianlucaPrzondziono sowie Roshon van Eijma für Okan Erdogan. Letztgenannter dürfte vom Coach einen sportlichen Denkzettel verpasst bekommen haben, schließlich war der 22-Jährige zuletzt Stammkraft in der Abwehr gewesen, zum anderen sein Kontrakt unlängst bis 2023 verlängert worden. Erdogan stand aber in Oberhausen nicht einmal im Spieltags-Aufgebot der 18 Spieler. Nach van Eijmas Platzverweis dürften die Dienste von Erdogan aber zeitnah wieder sehr gefragt sein.