Wenn sich schon auf den Plätzen und in den Hallen kaum etwas tut, so bringt Borussia Münster zumindest hinter den Kulissen einiges in Bewegung – mitten in der Corona-Zwangspause bahnt sich hier ein zukunftweisender Personalwechsel an – der an exponierter Stelle seinen Anfang nimmt. Nach über 30-jähriger Tätigkeit in der Funktionsriege räumt Michael Schmitz, der gleichzeitig Chef des Stadtsportbunds ist, seinen Posten als ersternVorsitzender.

Unter dem Motto „Borussia 2022“ hat der geschäftsführende Vorstand die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Unter der Leitung von Klaus-Peter Uhlmann, Vereinsberater des Landessportbundes, entwickelte die aktuelle Vereinsführung ein Zielbild für das zukünftige Management sowie das Personaltableau für die kommenden Jahre. „In unserem Verein wachsen derzeit die Aufgaben für die Ehrenamtlichen ebenso rasant wie die Mitgliederzahlen. Daher brauchen wir ebenso eine klar strukturierte Aufgabenverteilung wie weitere helfende Hände im Vorstandsteam“, sagt Schmitz. Am 22. Februar, wenn die Jahreshauptversammlung ansteht, wird der 52-Jährige aus dem engeren Vorstandskreis ausscheiden. Für ihn stellt sich Mortimer Behrend zur Wahl. Als Kandidaten für die Stellvertreterpositionen stehen wie bisher Irmi Venschott und – als Nachfolger für Thorsten Tacke – Ralf Speer auf dem Zettel. Für eine weitere Amtszeit im geschäftsführenden Vorstand stehen Jochen Klosa als Jugendobmann, Bernd Rathmann und Guido Wiechers als Kassenwarte sowie Marcel Baschek und Herbert Goßen als Geschäftsführer bereit.