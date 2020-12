Knüppel aus dem Sack, hieß in den vergangen Wochen die ultimative Lösung gegen das allgemeine Sportverbot. Zwei massive Holzbretter mit Löchern, Tennisbälle mit bedauernswert niedriger Lebenserwartung und robuste Betonplatten trotzten zumindest der vorletzten Corona-Schutzverordnung, die schon Anfang November „jeglichen Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen“ für unzulässig erklärte. Ausnahme zu diesem Zeitpunkt: der Individualsport. Golf beispielsweise oder Tenniseinzel auf Außenplätzen waren ebenso erlaubt, wie eben Speckbrett, Münsters unverwüstliche Antwort auf den Tennissport.

Speckbrettplätze werden abgesperrt

Bei nahezu allen Witterungen hatte sich die Speckbrettfamilie – so groß im Übrigen wie wohl nie zuvor – in den vergangenen Wochen auf die Plätze begeben. Jetzt ist auch damit Schluss, wie aus einem Schreiben des Sportamtes der Stadt Münster an alle Sportvereine der Stadt ging. Diese Verordnung trat mit dem Start des „harten“ Lockdowns am Mittwoch in Kraft. Die verschließbaren Speckbrettplätze wurden abgeschlossen, die anderen wie alle weiteren öffentlichen Sportanlagen mit Warntafeln und Trassierband abgesperrt.

Die verschärfte Regelung betrifft jetzt auch sämtliche Rehasport-Einheiten auf städtischen Anlagen – dagegen hilft auch kein ärztliches Attest. Die Tennisclubs müssen ihre eigens winterfest gemachten Außenplätze schließen, in Wilkinghege und Tinnen ist der Flugverkehr auf den Golfbahnen und der Driving Range eingestellt – zunächst bis zum 10. Januar.

Nur noch Stützpunkttraining

Einzig „das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten und Landesleistungsstützpunkten sowie das Training von Berufssportlern“ bleibt zulässig. Auch der profinahe Spielbetrieb beim SC Preußen Münster (Fußball-Regionalliga), USC Münster (Volleyball-Bundesliga) und den WWU Baskets (2. Basketball-Bundesliga) darf fortgesetzt werden.