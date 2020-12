52 Kilogramm – Fliegengewicht Salah Ibrahim fühlt sich gut, all die Strapazen und Entbehrungen mit Blick auf den Colo­gne Boxing World Cup (17. bis 19. Dezember) haben sich anscheinend gelohnt für das Talent des BC Münster. Auch der Lehrgang mit der Nationalmannschaft in Köln als vorbereitende Maßnahme fruchtet – dann trifft ihn die Rechte des Schicksals erbarmungslos. Nach einem positiven Corona-Fall im Umfeld begibt sich der 22-Jährige in eine freiwillige Isolation. Tage vergehen, Ibrahim futtert sich zwei, drei Kilo mehr auf die Rippen. Trainiert nicht. „Ich wollte mein Immunsystem nicht schwächen“, sagt er bedächtig. Die Folge: Der Auftakt am Donnerstag und damit das Event finden ohne ihn statt. „Es gab nicht viel in diesem Jahr. Köln war mein großes Ziel. Klar bin ich enttäuscht“, gibt der Faustkämpfer einen kleinen Blick in sein Inneres preis.

Inzwischen ist Ibrahim wieder in der Heimat, wird die Festtage mit der Familie verbringen. Die erste Enttäuschung ist der Zuversicht gewichen, 2021 wieder durchstarten zu können. Der Impfstoff macht auch ihm Hoffnung. Das einzig Gute: Der Student hat in den Tagen der Isolierung im Hotel büffeln können. Für die Uni. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen im fünften Semester.

Dariusz Lassotta vom Boxzentrum ist derweil in heller Vorfreude, endlich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen zu können. „Ich bin topfit“, sagt er. Mitte des Jahres wechselte er auf Anraten seines Trainers Engin Bereketoglu vom superschweren ins „normale“ Schwergewicht (bis 91 Kilogramm). „Die absolut richtige Entscheidung“, wie der 22-Jährige schon mehrfach betont hat. Mit dem Bergkamener Almir Hodzic hat er einen kompetenten Ernährungsberater an seiner Seite. Inzwischen trainiert er on top im Olympia-Stützpunkt in Schwerin unter Bundestrainer Michael Timm, der mit ihm zufrieden ist: „Er wird immer besser, die Entwicklungsschritte stimmen“, sagt der ehemalige Amateurboxer der DDR.

Donnerstag wird Lassotta in den Ring steigen. Sieben Konkurrenten buhlen mit ihm um den Titel bei den gewichtigen Jungs. Drei weitere Deutsche, zwei Franzosen, ein Inder und ein Belgier. Das Los wird entscheiden, wen er vor die Fäuste bekommt. „Ich möchte das Ding hier gewinnen“, nimmt er kein Blatt vor den Mund. In den vergangenen zwei Wochen beim Lehrgang mit der Nationalmannschaft hat er sich weiter in den Fokus geboxt. Und nebenbei viel mit Mama, Papa, Oma und Opa telefoniert. Die fehlen dem jungen Mann schon, der ständig unterwegs scheint, zwischen Schwerin, Münster und Oberaden, seinem Wohnort, pendelt.