Der älteste Radsportverein der Stadt hat viele Aktive kommen und gehen sehen. Der eine oder andere hat es gar in die große weite Welt geschafft. Alles geht, nichts muss. In fünf Serienteilen haben wir versucht, ein wenig in der Vergangenheit zu wühlen, Menschen zu porträtieren und ihre Geschichten zu erzählen. Der RSV ist besonders, da gibt es in allen Sparten reichlich Futter.