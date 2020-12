Warum es diesmal keine Auszeichnungen und Ehrungen gibt

So war der Abschied aus diesem Jahr 2020 nicht geplant. Aus einem Jahr, das im Januar noch im Zeichen der ungetrübten Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Tokio und die ersten grenzübergreifende Fußball-EM stand. Diese Top-Ereignisse in der Welt des Sports sind vom allgegenwärtigen und leider immer noch systembeherrschendem Virus ebenso hinweggerafft worden wie der überwältigende Großteil an Wettbewerben und Veranstaltungen der Freizeitsportler in Münster und Umgebung. Ein verlorenes Jahr also für den Sport?

Beeindruckende Impulse

Nein, sicher nicht. Gerade aus dieser Pandemie heraus hat der Sport auch in Münster beeindruckende Impulse gesetzt – und nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass Sport und seine Vereine vor allem eines sind: systemrelevant. Schnelle Konzepte der Bewegung auf Distanz, Einbindung der modernen Kommunikationstechnik in den individualisierten Trainingsalltag und zahllose Gesten des Zusammenhalts, gemeinnützige Aktionen sowie der stete optimistische Blick in eine Zukunft, in der jeglicher Sport wieder in Bewegung kommt – mit der gleichen Begeisterung und der gleichen Vitalität wie vor diesem Jahr des erzwungenen Innehaltens. Münsters Sport hat auch diese Herausforderung mutig und vorbildlich angenommen – gemeistert hat er sie naturgemäß noch nicht. Aber schon jetzt steht fest: Wenn das gesellschaftliche Leben wieder anläuft, dann werden Sport und Bewegung eine tragende Rolle spielen, diese Zeit der Lähmung für alle schnell hinter sich zu lassen.

Aufstiege und Titel

Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch 2020 hat seine Sieger hatte. Borussia Münsters Fußballer beispielsweise schafften den Aufstieg in die Landesliga, in der gleichzeitig Westfalia Kinderhaus vorausschauend Platz geschaffen hatte und in die Westfalenliga aufgerückt war. In Kinderhaus beendeten zudem die Handballerinnen ihren Auftritt in der Verbandsliga als Tabellenerste – und durften vor der neuerlichen Corona-Unterbrechung ihre ersten Einsätze in der Oberliga absolvieren. Tolle Leistungen allemal – aber eben allesamt mit einem undurchdringlichen Grauschleier versehen.

Münsters Sportlerwahl 2019

Meister durch Saisonabbruch – ohne den entscheidenden Sieg auf dem Feld, ohne die Party danach und ohne das gemeinsame Glücksmoment, das die Seele eines jeden Sports ist. Auch für die Aufsteiger und Aufsteigerinnen ist 2020 kein wirkliches Erfolgsjahr. Verlass war auch einmal mehr auf Münsters zehnmalige Sportlerin des Jahres, Ingrid Klimke, die sich in Luhmühlen mit beeindruckenden Vorstellungen im Dressurviereck, im Gelände und im Spring-Parcours die Deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit sicherte – und am gleichen Tag mit Tochter Greta Busacker feiern durfte, die die Erfolgsgeschichte der Familie mit dem ersten nationalen Titel bei den Junioren fortschrieb. Zwei Vorzeigesportlerinnen, an denen bei der Wahl zu Münsters Sportlern und Sportlerinnen des Jahres wohl schwerlich ein Weg vorbeigeführt hätte.

Privilegierte Reiter

Doch Klimke wäre nicht die Spitzenathletin, die über Jahrzehnte hinweg nationale und internationale Erfolge einfährt, wenn sie nicht durch und durch Fairness und Sportsgeist verinnerlicht hätte. Kampflos will Münsters Botschafterin im internationalen Sport auch in Münster nicht zum Titel kommen. Als Reiterinnen zählten sie und Tochter Greta zu den Privilegierten, die ihren Sport nahezu uneingeschränkt ausführen konnten – während viele andere zur Untätigkeit verdammt waren. Für viele ambitionierte Athleten wird 2020 sogar ein Jahr des Einschnitts und des Abschieds sein. Der Sportler des Jahres 2019 beispielsweise, Felix Brummel, hat im Corona-Jahr mit nur 26 Jahren seine Karriere beendet – und wird sich jetzt mit dem gleichen Ehrgeiz Studium und Beruf widmen.

Die Sportredaktion der Westfälischen Nachrichten hat sich darum leichten Herzens entschlossen, erstmals seit Jahren auf die Wahl zum Sportler, zur Sportlerin, zum Juniorsportler und zur Mannschaft des Jahres zu verzichten. Nicht, weil es keine Anwärter gibt, sondern weil in diesem außerordentlichen Jahr 2020 angefangen von der Deutschen Meisterin in der Vielseitigkeit bis zum Dreikäsehoch auf der Gymnastikmatte vor dem Computerbildschirm wirklich jeder und jede ein Sportler und eine Sportlerin des Jahres ist.