Schon ganz früh, ja sogar vor der offiziellen Öffnung des Transferfensters, bekommt Preußen Münster vermutlich seinen Wunschspieler. Gerrit Wegkamp soll ab der Rückrunde für die Adler auflaufen, sein Vertrag nicht nur auf ein Halbjahr befristet sein. Noch steht er beim Drittligisten FSV Zwickau unter Vertrag.

Bei den Westsachsen kam der 27-Jährige in dieser Saison nur fünfmal als Joker zum Einsatz (kein Tor). Er passt ganz gut ins regionale Konzept des Traditionsclubs, schließlich wurde er im münsterländischen Ochtrup geboren (ehe er in der Grafschaft Bad Bentheim und Schüttorf aufwuchs). In der Jugend spielte Wegkamp für den VfL Osnabrück. Nach einem Seniorenjahr zog er weiter zu Fortuna Düsseldorf, war zwischendurch an den MSV Duisburg ausgeliehen. Die nächsten Stationen hießen Bayern München II, VfR Aalen, SF Lotte und zuletzt eben Zwickau. 210 Drittliga-Partien mit 28 Toren und 13 Vorlagen stehen für ihn zu Buche, dazu 65 Regionalliga-Spiele (20 Treffer).

Zielspieler und nicht verletzungsanfällig

Im Grunde ist Wegkamp ein klassischer Mittelstürmer, also der Zielspieler, der vorn in Kopfballduelle geht, Bälle festmacht und ablegt. Als typischer Torjäger geht er eher nicht durch. Auch nicht unwichtig: Besondere Verletzungsanfälligkeiten sind nicht bekannt.

Sportchef Peter Niemeyer wollte die Verpflichtung noch nicht bestätigen. Am Freitag aber hatte er angedeutet, dass er auf eine baldige Verstärkung für den Angriff hofft. „Ich werde nur etwas machen, was in die Zukunft gerichtet ist. Den Stürmer, den wir vor der Saison nicht gekriegt haben, werden wir wahrscheinlich jetzt bekommen. Da bin ich kurzfristig sehr zuversichtlich“, betonte der 36-Jährige.

Viele Sturmvarianten

Beim SCP spielten in dieser Serie bereits Bendeikt Zahn, William Møller, Osman Atilgan, Nicolai Remberg und Joel Grodowski im Sturmzentrum. Kommt Wegkamp, dürfte an ihm kein Weg vorbeiführen.