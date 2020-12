USC holt in Wiesbaden den ersten Auswärtssieg der Saison

Der erste Auswärtssieg ist perfekt. Mit 3:2 (20:25, 25:15, 23:25, 25:17, 15:10) gewann der USC Münster beim VC Wiesbaden und schöpfte neue Hoffnung im Rennen um die Playoffs. In einer turbulenten Partie hätten es auch gut und gerne alle drei Zähler sein dürfen, doch mindestens genau so wichtig wie die Ausbeute war eine über weite Strecken sehr überzeugende Vorstellung.

Satz eins lieferte zunächst ein Auf und Ab. Der USC lag 2:4 hinten, führte auch dank der Aufschläge von Liza Kastrup 6:4, hatte dann selbst Probleme in der Annahme (Adeja Lambert) und geriet wieder ins Hintertreffen (9:12). Vor allem Anika Brinkmann brachte mit ihren Aufschlägen den Gast wieder heran (12:12), doch im Angriff war sie einmal mehr die einzige, die Konsequenz ausstrahlte. Auch die nachvollziehbare Einwechslung von Nele Barber für Lambert änderte wenig an den Problemfeldern. Deshalb blieb der VCW bei aller Gegenwehr immer eine Winzigkeit vorn, am Ende besiegelte Klara Vydlicka mit einem Smash die Führung für die Hessinnen.

Lacerda bringt Schwung

Durchgang zwei sah Helo Lacerda für Kastrup auf der Diagonalen. Die Brasilianerin brachte Schwung für den USC, der so die vermehrten Probleme im eigenen Block kaschierte und mit 8:5 in die technische Auszeit ging. Außerdem wurden die Wiesbadenerinnen immer fehlerhafter in der Annahme, Taylor Nelson setzte mit starken Aufschlägen noch einen drauf. Der Tabellenvorletzte lag 13:6 in Führung. Was wenige Minuten zuvor noch klemmte, klappte nun hervorragend: Regie, Abwehr und Cleverness im Angriff, zum Beispiel mit einigen Legern. Lacerdas Hereinnahme hatte sich bezahlt gemacht, allein aufgrund ihrer Absprunghöhe. Der Vorsprung wurde nicht mehr kleiner, Juliane Langgemach machte am Netz aufmerksam den Sack zum 25:15 zu.

Nelson und Lacerda blieben neben der unvermeidlichen Brinkmann die wichtigsten Figuren, während der dritte Satz optimal mit einer 3:0-Führung begann, aber eng blieb. Die Gastgeber fanden gerade im Angriff zurück zu alter Stärke, holten auch unorthodoxe Ballwechsel und brachten sich nach einer zu ihren Ungunsten korrigierten Schiedsrichter-Entscheidung von 11:14 auf 17:14 in Front. Barber und Lambert hatten beide nicht ihren besten Tag und wechselten sich ab, später kam Youngster Mia Kirchhoff. Trainer Ralph Bergmann musste sein Team in zwei Auszeiten aufrichten. Doch die Annahme und vor allem der Block fielen in dieser Phase in alte Muster zurück. Es wurde knapp, richtig spannend. Bei 23:23 ging Bergmann ins Risiko, verzichtete für einen Punkt auf eine Zuspielerin, um am Netz besser aufgestellt zu sein. Der Schachzug führte eher zu Konfusion, Langgemach musste stellen, Kastrup und Lacerda rasselten diagonal ineinander – Satzball Wiesbaden. Dass Barber dann einen leichten Ball ins Aus setzte, passte ins Bild. Dieser Satz hätte nicht weggehen müssen.

Wie am Schnürchen

Set vier fing wieder gut für die Unabhängigen an und lief wie am Schnürchen. Nicht einmal gaben sie die Führung ab, bauten sie stattdessen Zug um Zug aus. Lacerda punktete, Brinkmann wurde nicht müde und servierte auch top. Insgesamt wirkte der USC flexibel, Wiesbaden hatte schon den Abschnitt davor eher glücklich gewonnen und agierte nun nicht mehr so sicher. Über 4:1, 9:5 und 19:12 setzte sich der Gast ab und holte sich schon mal einen Punkt und das Tiebreak-Ticket.

Fast mit Ansage wurde es jetzt dramatisch. Münsters Block, erst mit Barbara Wezorke, dann mit Demi Korevaar, trug nun entscheidend dazu bei, dass der VCW nach einer 2:0-Führung kaum mehr einen Stich hatte. Beim 9:5 sah es schon gut aus, nach kurzem Zitterspiel besiegelte Brinkmann mit viel Power den Sieg.