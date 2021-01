Schon im November verkündete Westfalia Kinderhaus, dass Holger Möllers zur neuen Saison Trainer des Westfalenligisten wird. Ein normaler Vorgang, der aber ein Erdbeben auslöste. Weil die Sportliche Leitung um Dieter Hanebuth den Abteilungsvorstand darüber (und die Trennung von Vorgänger Marcel Pielage) nicht informiert hatte, knallte es gewaltig.

Hanebuth musste gehen, sein Wegbegleiter, der mächtige Mäzen Alfred Fislage, dankte daraufhin mit ab. Und Möllers, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hatte, saß zwischen den Stühlen. Nun haben sich die Wogen geglättet. Nach einem Kennenlernen zwischen Club-Funktionären und Coach signalisierten schon im Dezember beide Seiten Bereitschaft. Offiziell wurde die Zusammenarbeit jetzt besiegelt. Nicht nur das. Anders als im Herbst besprochen, steigt Möllers sogar sofort ein. Denn nach dem Hickhack um Absprachen und Kommunikation hatten Pielage und sein Team sich umgehend zurückgezogen.

Viele Telefonate

Der neuen Mann an der Seitenlinie hat ein paar ungewisse Tage hinter sich. Im Prinzip war er sich aber nach wenigen Telefonaten, unter anderem mit Obmann Ingo Hennemann, dem Gesamtvorsitzenden Magnus Hömberg und auch Fislage sicher, dass er nicht am falschen Ort zugesagt hatte. „Damals hieß es ja, dass man gar nicht wisse, wer ich bin. Dann aber haben wir ein vernünftiges Gespräch mit allen Seiten geführt, uns festgestellt, dass wir gut miteinander arbeiten können“, sagt der Trainer, der bis 2020 den SV Herbern in der Landesliga coachte und davor beim damaligen Bezirksligisten TuS Ascheberg tätig war. Inzwischen hat der 49-Jährige, der Omid Asadollahi (zuletzt U 19 des 1. FC Gievenbeck) mit allen Spielern gesprochen und viele positive Signale für einen Verbleib bekommen. Von einem Rückzug in die Landesliga, der nach dem Abschied von Geldgeber Fislage zur Debatte stand, ist keine Rede mehr. Auch die wirtschaftliche Unterstützung scheint abgesichert.

„ Ich habe sofort gemerkt, dass die Mannschaft intakt ist. Ich habe sofort gemerkt, dass die Mannschaft intakt ist. “ Holger Möllers

Die größte Ungewissheit ist aktuell, ob Möllers noch in dieser Saison wirklich tätig werden kann. Theoretisch würde sofort mit der praktischen Arbeit beginnen, wenn das Training wieder zulässig ist. Aktuell steht hinter dieser Perspektive natürlich ein großes Fragezeichen. Also beschränkt sich die Haupttätigkeit darauf, den Kader für die kommende Serie aufzustellen. „Ich habe sofort gemerkt, dass die Mannschaft intakt ist, dass es in der Kabine stimmt“, so Möllers.