Nils Drube ist in Münster geboren, lebt in der Stadt und war viele Jahre erfolgreicher Jugend-Trainer der Preußen. Seit dem Sommer coacht der Fußballlehrer Rödinghausen.

War das Ergebnis in Ihren Augen gerecht?

Drube: Ja, die Preußen haben den Sieg verdient, weil sie reifer waren. Sie wussten, was sie machen, gerade bei zweiten Bällen. Daher hätten wir uns anders reinarbeiten müssen, haben aber in unseren Bewegungen zu wenig investiert. Die körperliche Präsenz hatten wir nicht. Mit mehr tiefen Läufen unsererseits wäre etwa Dennis Daube schon früher platt gewesen. Das müssen wir uns ankreiden. Münster hatte die besseren Achsenspieler, war in der Luft besser.

Was trauen Sie dem SCP mit Gerrit Wegkamp in dieser Saison noch zu?

Drube: Ihn und seine Stärken kenne ich aus dem Effeff. Die Verpflichtung ist ein klares Signal ganz oben anzugreifen oder sich zumindest für den Aufstieg nächstes Jahr zu positionieren. Was anderes kann man im Verein auch nicht verkaufen. Da braucht es kein Understatement. Das Team hat brutal viel Erfahrung und Qualität.

Wie ergeht es Ihnen in Rödinghausen beim Vorjahresmeister so?

Drube: Ich fühle mich sehr wohl, wusste aber auch, dass die Aufgabe schwierig wird nach dem, was im Sommer war. Das Klima ist super, die Voraussetzungen sind toll. Die Fahrtstrecke macht mir nichts aus. Auch wenn es ein Übergangsjahr ist, haben wir Substanz. An der Achse und der Präsenz auf dem Feld müssen wir arbeiten. Entscheidend ist, dass wir Schritte nach vorn gehen.