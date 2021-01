Sebastian Dreiszis und Westfalia Kinderhaus gehen in der Saison 2021/22 nicht in das gemeinsame sechste Jahr. „Es ist super schade, dass er aufhört. Aber wir verstehen und akzeptieren seine Entscheidung völlig“, ordnet Abteilungsleiter Daniel Vaegs die Entwicklung ein. Bereits vor mehreren Wochen hatte Dreiszis den Vorstand des Männer-Landesligisten über seinen Schritt informiert, über den er sein Team via Zoom in Kenntnis setzte. „Ich kann beruflich den Aufwand nicht mehr treiben und garantieren. Da ich aber auch einen gewissen Anspruch habe, geht es nicht mehr“, so der 39-jährige Zahnarzt. Die Suche nach einem Nachfolger ist inzwischen fortgeschritten. In den nächsten Tagen soll Seniorenwart Jan Limke, der bei der Trainersuche federführend ist, den künftigen Coach präsentieren.