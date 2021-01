Ferndiagnose aus Münster mit gemischten Gefühlen

Die deutschen Handballer haben es nicht mehr in der eigenen Hand, das Viertelfinalticket zu lösen. Sie sind bei der WM auf Schützenhilfe angewiesen. Dabei wirkte das (vermeintlich) stark dezimierte Team so hilflos nicht. Da gibt es bei den münsterischen Amateur-Trainern keine zwei Meinungen.

„Die Mannschaft hat wirklich gar nicht so schlecht gespielt, hat es gut gemacht“, urteilt Sebastian Dreiszis. Der im Sommer scheidende Trainer von Westfalia Kinderhaus und frühere Abwehrspezialist geht durchaus kritisch mit der Vorstellung um. Insbesondere mit der Deckungsmitte. „Im Innenblock ist es das A und O, dass er eingespielt ist. Das ist bei Johannes Golla und Sebastian Firnhaber, der ohne die vielen Absagen wohl nicht im WM-Team wäre, nicht gegeben. Dafür ist es gut gewesen.“ Was nicht für alle gilt. Uwe Gensheimer und Andreas Wolff hätten ihre Leistungen nicht erbracht. Zwei leichte Fehler hätten die Mannschaft bei der Führung im Spiel gegen Spanien um den Lohn gebracht. „Die Mannschaft hat aber Potenzial“, so Dreiszis.

Eine Einschätzung, die auch Kay Sparenberg teilt. „Das war doch gut. Ich sehe die Leistung nicht so negativ, wenngleich der Verlauf schade ist“, sagt der Trainer des SC Münster 08. „Die Jungs haben gekämpft, nicht aufgesteckt“, bescheinigt er zudem Trainer Alfred Gislason ein „gutes Händchen“. Leider, so der Nullacht-Coach, sei das Team nicht belohnt worden. Auch, weil hier und dort die Konzentration im Angriff und damit verbunden der ein oder andere Treffer gefehlt habe.

Den Chancen trauert auch Christian Maaß hinterher. „Eigentlich sehr schade. Dabei war die Partie gegen Ungarn sicher das Schlüsselspiel. Mit einem Sieg hätte die Mannschaft wohl noch mehr Fahrt aufgenommen“, blickt der Coach, der mit Nils Overkamp das Trainer-Tandem bei Sparta Münster bildet, auf die ersten drei Partien zurück: „Die Mannschaft hat sich gut präsentiert, hat Zusammenhalt gezeigt.“

Einigkeit bei den münstertischen Experten auch bei der Einordnung der WM. „Unter den Corona-Schutzbestimmungen sind die Titelkämpfe eine Farce. Wenn eine Mannschaft wie die der Kap Verden komplett ausfällt, aber in einem Hotel mit anderen Teams wohnt, ist das mehr als schlecht“, sagt Sparenberg. Offen räumt er ein, die Spiele im TV aber dennoch zu genießen. Ob das auch für die weiteren Partien der DHB-Auswahl gilt? „Nach zwei möglichen, aber knapp verpassten Siegen, kommt es jetzt auf die psychische Verfassung an.“

Große Zweifel am Sinn der WM

Das Dreiszis-Urteil in Sachen Sinnhaftigkeit der WM fällt klar aus. „Ich verstehe nach wie vor nicht, warum sie stattfinden muss. Die Stimmung fehlt, die gesundheitliche Gefahr ist groß. Man hätte sie verschieben müssen“, bezieht der 39-Jährige Stellung. Und er erfährt Unterstützung aus dem Sparta-Lager. „Zumindest die Teilnahme Deutschlands war in diesen Zeiten das falsche Signal für den Handballsport“, bemängelt Maaß. „Aber die WM ist ein reine Selbstdarstellung eines ägyptischen Funktionärs im Heimatland. Zur Unzeit mit Blick auf Corona gerade in Ägypten.“