Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat sich auf der zweiten Station der Westeuropa-Liga im Dressur-Weltcup in Salzburg geschlagen geben müssen. In der Kür belegte die 51 Jahre alte Ausnahme-Reiterin aus Rheinberg am Sonntag auf Weihegold hinter ihrer Teamkollegin Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen mit Dalera Rang zwei. Noch am Tag zuvor hatte Werth im Grand Prix vor von Bredow-Werndl gelegen. Helen Langehanenberg vom RV St. Georg Münster auf Annabelle und Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim mit Faustus machten als Dritte und Vierte den deutschen Vierfach-Erfolg in der mit 50 000 Euro dotierten Prüfung perfekt. Das Turnier, das im Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, fand ohne Zuschauer statt.

Für Langehanenberg und Annabelle, seit September im Olympia-Kader, scheint Salzburg ein gutes Pflaster zu sein. Schon im Dezember 2019 hatte das Paar einen persönlichen Kür-Bestwert (78,150 Prozent) aufgestellt, den sie nun an gleicher Stelle hochschraubten. 81,340 Prozent gab es für den schwung- und kraftvollen Auftritt, bei der die 13-jährige Stute an ihre Leistung vom Samstag anknüpfte. Bereits im Grand Prix hatte das Duo überzeugt, mit den 74,457 Prozent und Rand fünf zeigte sich Langehanenberg „super zufrieden“.