Im vergangenen Oktober ist Hanna Orthmann 22 geworden. Leistungssportlerinnen stehen in diesem Alter meist am Anfang ihrer Karriere. Orthmann ist mittendrin. Was sie im Januar 2017 kaum geahnt haben wird. Zu diesem Zeitpunkt wurde die groß gewachsene und hoch talentierte Volleyballerin als Münsters Juniorsportlerin ausgezeichnet und beklatscht.