Zum dritten Mal nacheinander gehen die Frauen von Wacker Mecklenbeck mit einem neuen Trainer in die Westfalenliga-Saison. Nach Langzeit-Coach André Frankrone, Janek Kuhlmann und Daniel Vedadi, der seinen Ausstieg schon im Dezember verkündete, übernimmt nun Felix Melchers das Ruder. Der 25-Jährige gilt „jung, ambitioniert, hervorragend ausgebildet“, so der Sportliche Leiter Thomas Schmidt. Der B-Lizenz-Inhaber lebt seit sechs Jahren in Münster, studiert Sport und Germanistik und hat seine Bachelor-Arbeit über Frauenfußball geschrieben. Nebenbei arbeitet Melchers nun für den Sportverlag Philippka. Zuletzt trainierte er die erste Damen-Mannschaft von TSV Wachtendonk-Wankum in der Bezirksliga. Als wertvolle Co-Trainerin bleibt Simone Westerhoff, die 2020 vom 1. FC Gievenbeck kam und auch die B-Lizenz besitzt, an Bord. Volker Wortmann, Erfolgscoach der Reserve, die in der Landesliga spielt, hat ebenfalls seine Zusage gegeben.