Solange Thomas Bach und seine Mitstreiter vom Internationalen Olympischen Komitee weiter um die Austragung der Sommerspiele in Tokio kämpfen, darf auch Ida Kruse vom RV Münster von einem Auftritt auf der weltgrößten Sportbühne träumen. Zuvor allerdings müssten noch einige Konjunktive aus dem steinigen Weg geräumt werden: Der Deutschland-Achter der Frauen müsste sich beim finalen Ausscheidungsrennen in Luzern auf den letzten Drücker den letzten Startplatz für die Olympische Regatta sichern, Ida Kruse müsste sich einen Rollsitz im Boot reservieren und last but not least müsste sich natürlich das Virusgeschehen merklich beruhigen – damit erstens das Ausscheidungsrennen im Mai und zweitens die Spiele in Tokio überhaupt gestartet werden können.

Fahrer nicht rechtzeitig informiert

Aktuell stören die Entwicklungen auch das Training des Nationalkaders empfindlich. Aufgrund der Virusmutationen und der hohen Inzidenzwerte in Portugal musste kurzfristig das Trainingslager des kompletten deutschen Riemenkaders der Männer und Frauen auf dem Lago Azul abgesagt werden – allerdings erreichte die Absage den Fahrer des Rennbootes zu spät. Der transportierte den Achter unbeirrt auf die iberische Halbinsel, wo er jetzt ruhige Tage verlebt. Die Teams blieben in Deutschland – und besorgten sich kurzerhand Ersatzboote vom Hersteller in Eberbach. Die Männer sind am Olympiastützpunkt in Dortmund unterwegs, Ida Kruse und das Frauenteam rudern auf heimischem Gewässer in Brandenburg.