Die meisten Teams setzen auf Beständigkeit oder sogar Dauerbrenner

Der Spielbetrieb ruht, die Aktivitäten im Umfeld keineswegs. Da macht auch die Kreisliga A keine Ausnahme. Vielmehr nutzen die Vereine die Zeit, um die Weichen zu stellen. Was das kickende Personal, aber auch die Führung anbelangt. Mit Blick auf die einzelnen Vertreter fehlen nur noch wenige Antworten auf die Trainerfrage für 2021/22. Zwei Coaches entwickeln sich zu Dauerbrennern.

Kreisliga

A 1

: Kein Handlungsbedarf herrscht beim

TSV

Handorf

. Bereits vor der laufenden Saison wurde mit Weitsicht eine zweijährige Zusammenarbeit mit Christian Hölker beschlossen. Zumindest zur Hälfte geht es am Kanal in bewährter Form weiter. Dort beim

SC

Münster

08

II

gehört Fabian Stiller auch in der kommende Spielzeit zum Trainergespann. Dann aber mit Jens Dietrich als neuem Partner, der aus dem Stab der ersten Mannschaft zum A-Liga-Bereich stößt.

Kreisliga

A 2

: Der sportliche Erfolg liefert bei

Wacker

Mecklenbeck

wohl das stichhaltigste Argument. Noch ohne Niederlage verlängern die Veilchen und Costa Fetsch die Zusammenarbeit. Auch beim

TuS

Hiltrup

II

spricht der Saisonverlauf für eine Verlängerung. Noch aber ist die mit Manfred Theile nicht erfolgt. Auf Zugabe stehen die Zeichen ebenfalls bei zwei Zweitvertretungen. So setzt die Reserve von

BW

Aasee

ebenso weiter auf Björn Hartmann und Felix Schatz wie der

VfL

Wolbeck

auf Jörg Eichholt. Der macht 2021/22 das halbe Dutzend voll, geht in sein sechstes Amtsjahr. Unterstützt dann von Marvin Deckert als (spielendem) Co-Trainer. Offen ist die Zukunft beim

1. FC

Mecklenbeck

und Coach Kadir Incekulak.

Kreisliga

A 3

: Ivo Kolobaric nähert sich dem Thema gewohnt humorvoll. „Sie haben mich noch nicht entlassen“, entgegnet der gebürtige Kroate auf die Frage nach seiner Zukunft. Sachlich betrachtet liegt die weiter beim

SV

Mauritz

. „Klar, wir werden zusammen weitermachen.“ Was nicht für Daniel Hirschfeld gilt. Er beendet seine Tätigkeit beim

TuS

Saxonia

. Ein Wechsel steht auch beim

BSV

Roxel II

an. Christian Hester räumt seinen Stuhl. Die alleinige Cheftrainer-Rolle übernimmt Bernd Westbeld, der aktuell Hester zur Seite steht.

Ein Dauerbrenner hat auch bei WestfaliaKinderhausIIdas Sagen. Denn Stefan Kloer geht in Münsters Norden ins sechste Jahr. Wenngleich der Vollzug noch nicht gemeldet wird. „Aber ich habe mich mit meinem Co-Trainer Lino Deitmer darauf verständigt, dass wir weitermachen“, sagt Kloer. Die Mannschaft wurde schon informiert. Ein abschließendes Gespräch zwischen dem FCMünster05und Roland Böckmann steht in diesen Tagen noch an. Wobei der Coach „grundsätzlich von einer weiteren Zusammenarbeit“ ausgeht. Es wäre bereits Saison Nummer fünf. Gerrit Rolwes geht beim SCNienbergein sein zweites Jahr. Das wurde am Wochenende beim Schlusslicht besiegelt.

Bei EintrachtMünsterist noch alles offen. Zunächst stehen strukturelle Veränderungen an – von derzeit vier sollen nur noch drei Seniorenteams bleiben. „Danach wird die Trainerfrage geklärt“, sagt Amtsinhaber Sebastian Klute. Beim 1. FCGievenbeckIIist die Fortsetzung seit Dienstag beschlossene Sache. „Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern. So haben wir uns das vorgestellt“, gesteht Carsten Becker. Deshalb machte der Sportliche Leiter die Verlängerung mit Michael Füstmann auch aktenkundig. Max Dornseiff, der wieder aktiv ins Geschehen eingreift, steht ihm als spielender Co-Trainer zur Seite. Yannick Wiesner bleibt zudem Teammanager.