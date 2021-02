Münster -

Von Ansgar Griebel, Ansgar Griebel

So schnell kann’s gehen. Die Rudereinheiten am Samstagabend nutzte Ximena Flores Simsch am Samstagabend, um sich für die mexikanische Meisterschaft auf dem Ergometer in Position zu bringen. Mit Erfolg. Die Pascal-Austauschschülerin holte den Titel in der Altersklasse U 17.