Völlig ungelegen kam Alexander Langlitz der Ausfall des Heimspiels gegen den SV Straelen am vergangenen Samstag nicht. Der Routinier von Preußen Münster hätte nach seiner Verletzungspause zwar wieder im Kader gestanden, für die Startformation wäre es aber noch zu früh gewesen. „Ich will natürlich so viel wie möglich spielen“, sagt er.