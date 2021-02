Morgens eine Runde joggen. Adler-Kluft inklusive Preußen-Socken und Preußen-Uhr angelegt. Dann mit Freunden aus Senden Richtung Hammer Straße, dort geht es (meist auf die letzte Minute) zu Kumpels aus Münster in den Block L. Dort eine Bratwurst, ein Glas Cola – so ist das Ritual von Rafael Fernandes. In normalen Zeiten.