Dem hochwinterlichen Verhältnissen geschuldet muss USC-Trainer Ralph Bergmann das Training umplanen. Die Krafteinheit am Montag fiel aus, am Dienstag sollte ein Training auf freiwilliger Basis und je nach Mobilität der Spielerinnen stattfinden. Der Coach, der in Osnabrück wohnt, will am Mittwoch wieder dabei sein.