Am Samstag geht es zu den Deutschen Meisterschaften nach – ja, wohin eigentlich? Auf der Suche nach einer offiziellen Standortbestimmung für die nationalen Junioren-Titelkämpfe auf dem Ruderergometer dürfte am Ende wohl der Landesstützpunkt in Dortmund erste Wahl sein. Gerudert wird allerdings in ganz Deutschland – möglicherweise sogar jenseits der Grenzen. Moderne Technik und Pandemie arbeiten in diesem Fall Hand in Hand – und ermöglichen einen dezentralen Wettkampf mit insgesamt immerhin 850 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Der RV Münster ist mit der stattlichen Abordnung von 13 jungen Athleten am Start, die nicht nur auf den Ergometern ordentlich Gas geben müssen, sondern sich auch beim Fahrerwechsel keine Verschnaufpause gönnen dürfen. Manuela Diening startet zudem bei der gleichzeitig anstehenden Para-DM.

Technisch und pandemisch auf den neusten Stand

Drei Ergometer, jeweils mit angeschlossenem Laptop, in drei abgetrennten Räumen – damit wäre den Modalitäten sowohl technisch als auch coronagerecht Rechnung getragen. Etwa drei Rennen müssen zwischen jeder Runde im Bootshaus an der Bennostraße einkalkuliert werden, ehe alle relevanten Messdaten übermittelt sind und der nächste Kandidat Platz nehmen darf. Den Auftakt macht am Samstagmorgen um 9 Uhr Tjorven Schneider im Vorlauf der B-Juniorinnen, das letzte Rennen bestreitet achteinhalb Stunden später schließlich Diening im Finale der Para-Ruderinnen. Die 29-Jährige ist dabei die einzige RVM-Starterin, die in den eigenen vier Wänden antritt.

EM-Bronze jetzt vergolden

Die frisch gebackene EM-Dritte hat ihr wettbewerbstaugliches Equipment in der eigenen Wohnung aufgebaut und will bei der DM Konkurrentin Sylvia Pille-Steppat aus Hamburg hinter sich lassen, die bei der EM noch knapp vor ihr lag.

Über den Vorlauf ins Finale

Die Vereinskameraden und -kameradinnen sind im Bootshaus unterwegs. Tjorven Schneider, Johannes Hopf, Kieran Holthues, Emanuel Wieczorek, David Wieczorek, Jonas Haier, Leonard Allmann und Aaron Schlüter müssen sich dabei im Vorlauf die Finalteilnahme erarbeiten. Alva Werlemann, Bentja Schneider, Linus Böckmann, Ole Obst und Sören Werlemann fahren in etwas kleineren Teilnehmerfeldern direkt um Titel und Platzierungen.