Die ersten Formüberprüfungen für die Kaderathleten und Olympiakandidaten stehen nach dem fast zweiwöchigen Sparringslehrgang in der Kölner Motorworld an. Mit Christina Hammer und Dariusz Lassotta (beide Boxzentrum) sowie Salah Ibrahim (BC 23) sind drei Faustkämpfer aus Münster dabei. Am Samstag und Sonntag findet das Round-Robin-Turnier statt. Hammer, Ex-Weltmeisterin bei den Profis, will auf dem Weg nach Tokio in der Klasse bis 75 Kilogramm überzeugen. Sie trifft zuerst auf Sarah Scheurich, die vor der Qualifikation erste deutsche Anwärterin auf einen Startplatz ist. Im Schwergewicht kämpft Lassotta gegen Eric Riesenhauer. Dabei geht es um das Ticket für die U-22-EM. Zudem trifft Ibrahim im Leichtgewicht (bis 52 Kilogramm) auf Christian Goman. Am Sonntag folgt für jeden Athleten, je nach Ausgang des Kampfes am Samstag, ein weiteres Aufeinandertreffen mit einem nationalen Top-Athleten.