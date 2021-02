Die Möglichkeiten, Sport zu treiben, sind weiterhin eingeschränkt. Training oder gar Ligaspiele im Amateurbereich finden seit Monaten nicht statt. Im Interview kritisiert Sportwissenschaftler Thomas Rieger die Dauer der Maßnahmen und fordert möglichst schnell eine Unterstützung für Vereine. Es ist unbestritten, dass sportliche Betätigung viele positive Effekte hat. Warum zählen diese nun – zumindest gefühlt – nicht mehr? Rieger: Das ist natürlich eine Frage der Prioritäten. Die Politik versucht in dieser schwierigen Lage, in der wir einer sehr starken physischen Bedrohung ausgesetzt sind, Bedingungen zu schaffen, diese Bedrohung für Leib und Leben zu minimieren. Da geht es erst einmal um eine rein medizinische Perspektive: Wie kann ich eine Ansteckung, eine Erkrankung verhindern? Und da der Sport, zumindest in den meisten Fällen, sehr kontaktgeprägt ist, ist es naheliegend, diesen zu unterbinden.