Rundum zufrieden war Jens Baackmann nach dem Großen Preis zum Abschluss seiner ersten Woche bei der Sunshine-Tour. „Ich bin echt happy und hätte nicht gedacht, dass es gleich eine so gute Platzierung wird“, sagt der Springreiter des RV Albachten, der mit Aglaia im 15-köpfigen Stechen Sechster wurde. So ist die Qualifikation für den letzten Großen Preis dieser mehrwöchigen Tour in Vejer de la Frontera abgehakt – wie für Gerrit Nieberg (RV St. Hubertus Wolbeck), der direkt hinter Baackmann mit Ben und einem Zeitfehler auf den siebten Platz kam.

Es war aber nicht nur dieses Top-Ergebnis in einer hochkarätigen Prüfung – der belgische Europameister Jérôme Guery gewann diese mit Quel Homme de Hus –, das Baackmann gefiel. Die Möglichkeit, in den schwierigen Pandemie-Zeiten seinen Sport ausüben zu können, weiß er zu schätzen. Zumal die Bedingungen in Andalusien bestens sind – und zwar nicht nur, was das Wetter angeht. „Großes Kompliment an die Veranstalter. Das hier ist momentan der ,place to be’. Was Wellington in den USA ist, ist Vejer de la Frontera derzeit in Europa“, sagt der Münsteraner.

Corona-Erkrankung überstanden

Dass die Turnierserie, die am letzten März-Wochenende endet, nicht unumstritten ist in Zeiten von Corona, weiß er natürlich auch. „Doch hier wird alles getan, damit es funktioniert. Alle sind sehr vorsichtig, pro Woche werden etwa 200 Leute getestet. Dazu ist das Turniergelände weitläufig, es gibt genug Platz“, erklärt der 36-Jährige, der vor gut vier Wochen Corona hatte, die Erkrankung aber schnell und ohne große Probleme überstand. In Vejer wohnt Baackmann wie viele andere Reiter auch in einem Lkw auf dem Turniergelände, andere Athleten sind im Hotel untergebracht – ein Leben in einer Blase, alles dreht sich einzig und allein um den Reitsport.

Erfolgsstute Carmen mit dabei

Davon gibt es reichlich bei der Sunshine-Tour, zu der Baackmann neben der zehnjährigen Aglaia auch seine Erfolgsstute Carmen mitgenommen hat. Es ist wohl das letzte Sportjahr der 16-Jährigen, mit der er unter anderem die Großen Preise von Münster in der Halle und vor dem Schloss gewann. Zudem hat Baackmann mit Cassai und Campedu weitere Optionen für die Große Tour. Mit dem achtjährigen Sunny Boy war er bereits am Wochenende als Zweiter in einem Springen der Mittleren Tour platziert. „Ich bin gut aufgestellt, habe etwas Auswahl für die schweren Springen.“ Und von denen kommen in den nächsten Wochen unter der Sonne Spaniens noch einige.