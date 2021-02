Salah Ibrahim. Wer sich die Mühe macht und das Netz der unbegrenzten Möglichkeiten nach diesem Namen erkundet, landet bei Wikipedia schnell einen Treffer: sudanesischer Fußballer, 35 Jahre jung. Der Junge kickte unter anderem in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Nur: keine Spur nach Münster. In der freien Internet-Enzyklopädie gibt es nicht einen Eintrag des eritreischen Namensvetters aus der Domstadt, der für den Boxsport-Club 23 die Fäuste hebt. „Verständlich“, sagt der 22-Jährige. „Ich muss erst Großes leisten.“ Der Traum lebt. Der von Olympia. Und damit einher der Wunsch nach dieser nicht unbedeutenden Aktennotiz im World Wide Web.