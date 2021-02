Meistertitel, Pokalsiege und europäische Triumphe – in den 1990er und frühen 2000er Jahren gab es am Berg Fidel verlässliche Gründe zu feiern. Die Unabhängigen waren im Hallen-Volleyball eine Szenegröße. Parallel zu den Erfolgen unter dem Dach fiel der Name des USC auch immer häufiger dann, wenn es um Medaillen im Sand ging. Als Beachvolleyball in Deutschland aus seinen Kinderschuhen entwuchs, mischten auch Duos aus Münster ganz vorne mit. Zwei Jahre nach den ersten nationalen Titelkämpfen (damals in Damp) waren es 1994 Maike Friedrichsen (heute Dieckmann) und Ulrike Schmidt (heute Koppers), die im deutschen Beach-Mekka Timmendorfer Strand den Sprung auf das Treppchen schafften. Silber gab es für die beiden, die ein Jahr später noch Bronze gewannen – beim Sieg von Beate Bühler (heute Faure) und Danja Müsch, die dem USC erstmals einen DM-Titel im Sand bescherten.