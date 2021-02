Westfalia-Urgestein Michael Dreskornfeld startet in Kinderhaus die Trainer-Karriere

Münster -

Von Uwe Niemeyer

Auf dem Feld kennt er jeden Zentimeter, in den Katakomben braucht er ebenfalls keine Wegweiser. Michael Dreskornfeld kennt sich in der Halle des Handball-Landesligisten Westfalia Kinderhaus bestens aus. Hier hat der 33-Jährige jahrelang über halblinks mächtig Druck gemacht, jetzt gibt er an der Seitenlinie Gas – und übernimmt im Sommer den Posten des Chefcoaches.