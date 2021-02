So schnell kann es gehen. Vor gut einer Woche war ein Ende des Schneechaos noch nicht in Sicht. Nun trainiert der SC Preußen unter fast schon frühlingshaften Bedingungen. Und wie!

Wenige Tage vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln II am Samstag (14 Uhr) ist die Lage herrlich. Zumindest von der Personalseite aus betracht. „Alle fit, alle gesund. Wir hatten 25 Feldspieler und drei Torleute im Training“, frohlockte der 48 Jahre alte Coach Sascha Hildmann. Das gibt es ganz selten, weder im Profi- noch im Amateurfußball. Mit voller Kapelle wurde die Trainingswoche gestartet, am Samstag hat der SCP etwas gutzumachen. Denn gegen die Kölner Zweitvertretung kassierte der SCP am 6. Spieltag in der Hinrunde die erste Saison-Niederlage mit dem 0:1.

„Das Spiel wollen wir ziehen“, steckt Hildmann die ganze Energie in diese Partie. Was auch nichts anderes bedeutet, als dass der SCP weiter an der makellosen Jahresbilanz 2021 feilen will. In drei Anläufen (Rödinghausen, Bergisch Gladbach und Homberg) gab es ausschließlich Siege ohne Gegentor.

Aber erst jetzt nimmt die Rückserie richtig Fahrt auf. Denn nach Köln warten in sieben März-Partien weitere 21 Punkte auf die Vergabe. Da wolle seine Mannschaft auch „absolut erfolgreich auftreten“, so Hildmann.

Der März wird es also in sich haben, Hildmann wird in der Aufstellung rotieren müssen, das steht jetzt schon fest. Es wird dem einen oder anderen möglicherweise eine Plattform bieten. Es geht darum, mit guten Leistungen im Gespräch für den SCP der Zukunft zu bleiben. An Aufgaben mangelt es also nicht beim SCP.