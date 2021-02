Münster -

Von Alexander Heflik

In Sachen Teamgeist und Einstellung hätte die Preußen-Elf im Heimspiel gegen den 1. FC Köln II eine glatte 1 verdient. Das Team von Sascha Hildmann gewann durch zwei Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2 (1:1) und revanchierte sich für die 0:1-Hinspielniederlage. Mann des Tages: Lukas Frenkert, der in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:2 markierte.