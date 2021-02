Am Ende führt doch kein Weg an Sepp Herberger vorbei: „Das Spiel dauert 90 Minuten“, hatte die unvergessene Trainerlegende vor 70 Jahren gesagt. Auch heute noch wird die Spieluhr nach 90 Minuten unweigerlich eingefroren – danach beginnt eine neue Zeitrechnung. Als Joel Grodowski am Samstagnachmittag sein unwiderstehliches Solo mit einem Schuss ins lange Eck abschloss, wurde für seinen Treffer ein „+1“ notiert: 90.+1, das beschreibt sowohl den Zeitpunkt des 2:2-Ausgleichs der Preußen gegen die Amateure des 1. FC Köln, als auch den Wert dieses Treffers. Ein Punkt für den SCP – und damit der Mindestlohn für eine zunächst bärenstarke und später zumindest beharrliche Vorstellung der Gastgeber.