Angefangen von den höchst erfolgreichen Herren um Karl Herzog über die fleißigen Trophäensammlerinnen der 70er, ­80er und 90er Jahre bis hin zu den letzten Titelgewinnerinnen der Nullerjahre zieht sich die Geschichte des USC Münster, der aber in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr zur deutschen Volleyball-Spitze zählt. Auch nicht in dieser Saison, in der die Unabhängigen um die Playoff-Teilnahme bangen.