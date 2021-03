Als der letzte Wurf der Partie nicht im Korb, sondern lediglich am Ring gelandet war, machte sich eine Menge Frust bei den WWU Baskets Münster breit. Kapitän Jan König trat wütend vor einen Stuhl, sein Trainer Philipp Kappenstein ließ seine Enttäuschung an einem Mülleimer aus. Nein, Sachschäden gab es keine am Berg Fidel, und auch die Gemüter hatten sich nach einigen Minuten wieder beruhigt.