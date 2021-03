Münster -

Von Alexander Heflik

Es war das Frühjahr 2011, als der SC Preußen Münster die Stadt in seinen Bann zog. Aufstieg in die 3. Liga – ja oder nein? Das war die Frage. Eine der Triebfedern in all den Jahren war dabei Thomas Bäumer, der Aufsichtsratsvorsitzender. Er blickt als Erster zurück auf die Saison 2010/11 und sein Verhältnis zu Trainer Marc Fascher.