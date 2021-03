Wenn das letzte Spiel der Hauptrunde die Generalprobe für die Gruppenspiele der Aufstiegsrunden sein sollte – und: wenn missglückte Generalproben tatsächlich gelungene Premieren nach sich ziehen, dann, ja dann haben die WWU Baskets am Samstagabend bei der 85:87-Niederlage in Stahnsdorf in Brandenburg doch alles richtig gemacht. Geplant war diese Abschlussfahrt allerdings komplett anders. Trainer Philipp Kappenstein wollte seine Schützlinge noch einmal in Bestform und nach einem Sieg gegen die TKS 49ers am liebsten auf Rang zwei der Abschlusstabelle der zweiten Bundesliga ProB. Die passende Schützenhilfe lieferten im Parallelspiel die Baskets aus Schwelm mit ihrem 91:81-Erfolg gegen die Itzehoe Eagles. Leider spielten die 49ers, vor allem aber die WWU Baskets an diesem Abend nicht mit. Im Schlussviertel waren die Gastgeber bereits auf elf Zähler enteilt, ehe die Baskets angetrieben von Alleinunterhalter Jan König (26 Punkte) doch noch 100 Sekunden vor der Schlusssirene mit 80:79 in Führung gehen konnten. Nun kam diese Führung etwas zu früh, das letzte Wort hatten die Gastgeber.

"Das war ein Schlag in die Magengrube", resümierte Kappenstein nach der unnötige Niederlage. "Viel Aufwand für keinen Ertrag. Die dritte so knappe Niederlage in den letzten vier Spielen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir geplant hatten. Wir wollten Schwung mitnehmen in die kommenden Spiele, so nehmen wir uns den Schwung."