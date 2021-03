Münster -

Zehn Spiele im laufenden Jahr, sieben Siege, drei Remis. Aufstiegsanwärter RW Essen geschlagen nach Hause geschickt - und jetzt platzt Aufsteiger SV Straelen mitten hinein in die Euphorie an der Hammer Straße. Das kann - ja, das kann ja eigentlich nur in die Hose gehen für den SC Preußen Münster, oder?