Heiko Vogel ist zurück auf dem Fußballplatz. Nachdem der Trainer des Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II bei den letzten beiden Partien gegen Schalke II (0:1) und die SF Lotte (3:3) sein Team nur aus sicherer Entfernung und via Livestream verfolgen durfte, hat der 45-Jährige die Strafe des Sportgerichts abgebrummt und steht am Samstag beim Spiel gegen RW Essen wieder seinen Mann an der Seitenlinie. Die zusätzliche Geldstrafe von 1500 Euro dürfte inzwischen ebenfalls auf dem Konto des Westdeutschen Fußball-Verbandes eingelaufen sein – so ganz hat Vogel seine Strafe dennoch noch nicht abgebüßt.