Lengerich/Münster -

Von Jürgen Beckgerd, Jürgen Beckgerd

Hinter ihr liegt eine außerordentliche Karriere. Silke Spiegelburg nahm im Stabhochsprung an drei Olympischen Spielen teil. Nach ihrem Karriereende zog es die Lengericherin nach Stuttgart. Nun will sie zurück in die Heimat.