Münster -

Von Jürgen Beckgerd

Genau 50 Jahre ist es her, da platzte ein großer Traum für die Handballer des SC Münster 08. Um ein Haar scheiterte das Team am Aufstieg in die Bundesliga am TB Flensburg. Die Umstände, die dazu führten, treiben den Protagonisten noch heute die Wut ins Gesicht. Aber die Erinnerung an schöne Zeiten ist trotzdem sehr präsent.