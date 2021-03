Hanna Orthmann schreibt weiter Volleyball-Geschichte: Im Dress des italienischen Top-Clubs Saugella Monza gewann die in Lüdinghausen verwurzelte Nationalspielerin den nächsten internationalen Wettbewerb. Nach dem 3:0 im Finalhinspiel des CEV-Pokals gegen Galatasaray Istanbul setzte sich Monza auch im zweiten Vergleich auswärts souverän in nur drei Sätzen (25:17, 25:19, 25:19) durch. Vor zwei Jahren hatte die inzwischen 22-Jährige mit ihrem Team bereits im Challenge-Cup-Wettbewerb triumphiert. Fehlt noch der große Wurf in der Champions League. Auch den traut sich Orthmann offenbar zu. „Diesen Titel hätte ich irgendwann ebenfalls gern in meiner Sammlung“, sagte die Spielerin nach ihrer Rückkehr aus Istanbul. Orthmann spielte von 2014 an für den USC Münster und debütierte Anfang 2016 in der Bundesliga. Vor der Saison 2017/2018 hatte sie sich dann überraschend für einen Wechsel nach Italien entschieden. In Monza spielt sie bereits im vierten Jahr.

Für eine andere ehemalige USC-Spielerin endete am Mittwochabend die Saison. Wiebke Silge, die bis 2015 für die Unabhängigen am Ball war, verpasste mit Kanti Schaffhausen die Playoff-Endspiele in der Schweiz. In einer dramatischen Halbfinal-Serie verlor Schaffhausen das fünfte und entscheidende Spiel in Neuchatel unglücklich mit 2:3.