Für Tobias Harink schließt sich im Sommer ein Kreis. Einige Spieler, die er beim Einstieg in seine Trainertätigkeit bei Preußen Münster in der U 12 unter den Fittichen hatte, leitet er künftig im ältesten Nachwuchs des Clubs an. Wie der 30-Jährige seinen Wechsel von den B- zu den A-Junioren bewertet, warum er trotz Zwangspause für den SCP im Jugendsektor gute Perspektiven sieht und welche persönlichen Ambitionen er verfolgt, verrät der A-Lizenz-Inhaber im Interview. Dürfen Sie zurzeit mit der U 17 auf den Platz? Harink: Ja, der Verein hat da lange auf seine Interessen verzichtet und Anfang März dann eine Sondererlaubnis erhalten. Die Saison ist aber nicht mehr zu retten, oder? Harink: Ich denke nicht. Ursprünglich war in den Jugend-Bundesligen der Re-Start für den 17. April geplant. Da kam aber viel Gegenwind der Vereine. In einer Umfrage war ein Großteil für den Abbruch.