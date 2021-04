Die beiden Jungs mit den ST-Kennzeichen sind in den vergangenen Jahren richtig gute Freunde geworden. Simon Scherder und Jannik Borgmann kommen beide aus dem Kreis Steinfurt (Dreierwalde und Emsdetten), bildeten phasenweise eine Fahrgemeinschaft zum Preußen-Training nach Münster. Nur gemeinsam auf dem Platz standen sie lange nicht. „Ich glaube, als wir zusammen letztmals in der Startelf waren, war Marco Antwerpen hier noch Trainer“, sagt Simon Scherder. Stimmt. Der 1. Dezember 2018 war’s. 1:2 gegen den Halleschen FC. Das ist 28 Monate her. Der 28-Jährige spielte fast immer, sein Kollege hatte die Seuche.