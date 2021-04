Haben Ihre beiden Söhne Christian und Fabian eigentlich schneller als andere das Radfahren gelernt? Rudi Wegmann: Ich habe sie mitgenommen, das ging ganz einfach. Stützräder brauchte keiner von den beiden, um das Radfahren zu lernen, das kam für mich nicht infrage. Heute sind die Kinder mit drei, vier Jahren ja alle durch ihre Laufräder vorbereitet. Wir haben früh große Touren gemacht, in drei Tagen nach Cloppenburg. Als ich mit Christian gefahren bin, haben wir noch im Zelt übernachtet. Bei Fabian musste es schon eine Jugendherberge sein. Christian Wegmann: Ich glaube nicht, dass viele Familien so viel Zeit miteinander verbracht haben wie wir. Jedes Wochenende waren wir unterwegs. Das verbindet. Fabian Wegmann: Das ging nie in die falsche Richtung. Rudi Wegmann: Die Jungs hatten immer Spaß, da kam nie nach zehn Kilometern die Frage, wie weit es noch ist.