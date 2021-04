Als der Trainer anrief, war der Kapitän schon an Bord. „Daran kann ich mich noch gut erinnern“, sagt Stefan Kühne, „ich saß mit meiner damaligen Freundin schon im Flugzeug. Kurz vorm Start in den Urlaub nach Kuba, die Telefone hätten eigentlich schon längst abgeschaltet sein müssen.“ Kühne ignorierte die bösen Blicke rundum und ging ran. „Und das war gut so. Das habe ich nie bereut.“ Am anderen Ende der Leitung war Marc Fascher, der den Abwehrmann vom FC Carl Zeiss Jena zum Regionalligisten Preußen Münster locken wollte. „Geht klar“, sagte Kühne, „ein Mann ein Wort.“ Dann hob er ab in den Urlaub. Auf Kuba funkte Fascher seinen Mann aus Jena noch einmal an, ob er sich noch an das Gespräch erinnern könne.