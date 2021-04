Stuttgart und Dresden kämpfen gerade um die Deutsche Meisterschaft, bei der zurückgelassenen Konkurrenz ist der Fokus längst auf die kommende Saison ausgerichtet. Ein bisschen neu erfinden muss sich Rekordmeister Schwerin, mindestens sechs Spielerinnen aus dem aktuellen Aufgebot schlagen künftig andernorts auf, darunter die Leistungsträgerinnen Greta Szakmáry, Lauren Barfield und Marie Schölzel. Auch der USC Münster steht vor einer erheblichen Personal-Zäsur. Offiziell sind die Abgänge von Sarah van Aalen, Taylor Nelson, Helo Lacerda und Adeja Lambert – diese Liste wird aber noch Zuwachs erfahren.

Dass Linda Bock die Unabhängigen verlässt, ist schon lange kein wirkliches Geheimnis mehr. Die Libera soll in Dresden die Nachfolge von Lenka Dürr antreten – so wird es zumindest im Flurfunk der Liga kolportiert. Dazu ist die Zukunft von Anika Brinkmann, Demi Korevaar und Nele Barber noch nicht geklärt. Die jeweiligen Vertragspapiere haben nur noch wenige Wochen Gültigkeit. Im Fall von Brinkmann (34) soll die Ampel auf Rot stehen, ein Wechsel der zuletzt besten Angreiferin würde sportlich eine Lücke reißen. Ralph Bergmann, der Sportliche Leiter des Bundesligisten, mag keine der offenen Personalien kommentieren. Und auch nichts Konkretes über den Stand der Dinge bei der Suche nach Zugängen sagen. Nur das: „Wir sind in den letzten Tagen ein Stück vorangekommen. Zwei, drei Sachen sind da auf einem guten Weg.“

Fakt ist, dass der USC nicht nur nach Talenten späht, sondern auch gestandene Spielerinnen im Blick hat. „Wir brauchen mehr Leader“, erklärt Bergmann, „da hat uns in der vergangenen Saison etwas gefehlt.“