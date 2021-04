Das renommierte Portal transfermarkt.de weist jedem Profitrainer eine „bevorzugte Formation“ zu. Also eine Aufstellung, ein System, in dem derjenige seine Mannschaft am liebsten spielen lässt. Für Sascha Hildmann ist auf der Website ein 4-2-3-1 hinterlegt. Was im Grunde irreführend ist. „Ich habe da gar keine Vorliebe“, sagt der Preußen-Trainer. Gerade die aktuelle Rückrunde bestätigt ihn. Als es in der vergangenen Saison gegen den Abstieg ging, setzte er zumeist auf ein 3-4-3 mit Fokus auf defensiver Stabilität. Die Regionalliga verlangte etwas mehr Risiko, also oft die Viererkette und davor häufiger drei Zentrums- und zwei Flügelspieler plus Mittelstürmer. Wobei es Auslegungssache ist, ob das dann ein 4-2-3-1 oder 4-3-3 oder 4-1-4-1 ergibt.