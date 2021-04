Jetzt ist es amtlich: Die Regionalliga-Partie des SC Preußen Münster gegen den SV Lippstadt fällt am Samstag aus und wird auf den kommenden Mittwoch verschoben. Hintergrund: Der Gast hat einen Coronafall in seinen Reihen und fünf weitere Spieler befinden sich in Isolation. Grund genug, den Westdeutschen Fußball-Verband um eine Verlegung der Partie im Stadion an der Hammer Straße zu bitten. Die Preußen willigten ein – ansonsten hätte Lippstadt mit einer Rumpftruppe in Münster auflaufen müssen. Gespielt wird am Mittwoch um 18.30 Uhr.