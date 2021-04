Maria Luisa Grohs wird von allen nur Mala genannt – es sei denn, es wird offiziell und förmlich. Wie beispielsweise im Kader des FC Bayern München, aktuell Tabellenführer der Bundesliga und Halbfinalist in der Champions-League. Am Wochenende fand sich der Name „Maria Luisa“ erstmals auch in der Startaufstellung eines Bundesliga-Spiels. Die junge Münsteranerin hütete das Bayern-Tor in der Partie gegen die TSG Hoffenheim. Ausgerechnet das Liga-Debüt der 19-Jährigen endete mit der ersten Saisonniederlage der Bayern – dennoch überwiegt an den Tagen danach die Freude. Mala hat sich gut geschlagen, sagen die Kolleginnen ..