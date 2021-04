Zwölf Tore und sechs Vorlagen in neun Partien weist die Statistik für Jan Dahlke im Dress von Wormatia Worms aus – dann wurde die Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz abgebrochen. Auch wenn der 23-Jährige seit Ende Oktober kein Fußball mehr gespielt hat, vertraut Preußen Münster auf seine Qualitäten und verpflichtete ihn für die neue Saison als eine Art Backup für Gerrit Wegkamp.

Denn wo die Stärken des Akteurs liegen, zeigen nicht nur die Zahlen, nach denen er pro Partie an zwei Treffern beteiligt war. Mit 1,94 Metern besitzt er Gardemaß als Zielspieler vorne drin. Damit ist er der erste Zugang für die kommende Serie. In der Saison 2019/20 traf er in 20 Begegnungen 18-mal. Zuvor war er für die zweite Mannschaft von Zweitligist SV Sandhausen aktiv (35 Tore in 87 Spielen), die er zum Verbandsliga-Titel schoss. In der Jugend spielte Dahlke auch für Waldhof Mannheim. Bei den Senioren arbeitete er sich aus der Landesligan (VfR Fellbach) kontinuierlich nach oben.

„Er hatte in den letzten Jahren unabhängig von der Liga eine unglaubliche Quote. Das sind die Profile, die wir suchen“, sagt Sportdirektor Peter Niemeyer. „So einen Spielertypen haben wir noch nicht im Kader. Dazu ist er ein überragender Typ, der genau in die Mannschaft passt.“ Hoffnung macht dem 37-Jährigen, dass sich Dahlke in den vergangenen Jahren immer auch eine Klasse höher schnell anpasste.

Mit der Verpflichtung verringert sich automatisch die Perspektive für Osman Atilgan und William Møller, deren Verträge ohnehin auslaufen, wie auch für Benedikt Zahn. Denn mit Deniz Bindemann, der eigentlich noch in der U 19 auflaufen dürfte, steht ein weiterer Angreifer bereits im Aufgebot.