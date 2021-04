Mittlerweile geht es bei der SGS Münster zu wie beim Soundcheck vor einem großen Rock-Konzert: Test, Test, Test ... – und mit jedem Test rückt auch die Sportfamilie in Münster ein Stück weiter zusammen. Mehr als 3000 Schnelltests hat das von der SGS ins Leben gerufene Bürgertestprogramm bereits abgenommen und ausgewertet. Die Nachfrage ist nicht nur ungebrochen, sondern steigt ständig, wie Dr. Ruth Epping bestätigt, die bei der SGS für das medizinische Fachwissen und den ordnungsgemäßen Ablauf der Testungen zuständig ist. „Jeden Abend kommen die Kisten wieder rein, es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten“, sagt die Münsteranerin.

Abends kommen die „Kisten wieder rein“

Längst beliefert die SGS neben dem stationären Standort an der Coburg und den mobilen Teststellen des kommerziellen Ablegers Corona Go auch zahlreiche Betreuer, Trainer und Übungsleiter münsterischer Vereine mit den „Kisten“, wie Epping sie bezeichnet, voller Testequipment. Die Kinderärztin hat die Vereinsvertreter persönlich weitergebildet, die jetzt vor Ort ihre Schützlinge selbst offiziell testen dürfen. Aktuell vor allem an Stützpunkten und für Kaderathleten – aber auch Schwimmanfänger und Lebensretter.

„Das funktioniert hervorragend, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Projekt“, sagt SGS-Vorsitzender Markus Schnermann, der die Aktion gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter der SGS, Hans-Martin Botz, ins Leben gerufen hat. „Diese enge Zusammenarbeit der Stützpunkte und der Leistungssportler in Münster gab es in dieser Form vorher noch nicht. Aber sie wird sicher diese Krise überdauern“, sagt der Unternehmer, der über seine guten geschäftlichen Kontakte nach China als Master Mind der Idee auch für die Versorgung mit den Tests zuständig ist. Auch Robin Schneegaß, Geschäftsführer des Stadtsportbundes freut sich über diesen seltenen positiven Nebeneffekt der schlimmsten Krise: „Die Sportfamilie wächst zusammen.“

RVM-Ruderer und TG-Fechter

Mittlerweile führt nicht nur der Ruderverein Münster mit geschultem Personal am Bootshaus seine Tests durch, auch die Leichtathleten der LG Brillux, diverse DLRG-Gruppen, die Trampolinspringer der TG Münster und auch Trainer der Schwimmkurse im Bürgerbad Handorf. Am Sportinternat wird getestet und die Betreuer der TG-Fechter werden gerade ausgebildet, die Nachfrage reißt nicht ab. „Wir stehen in sehr engem Kontakt zum Stadtsportbund“, sagt Epping – und längst fragen auch Vereine selbstständig nach. „Das wird immer mehr, aber wir freuen uns, dass wir damit helfen können, vor allem den Kindern, den Sport zu ermöglichen“, sagt die Medizinerin, die selber drei sportlich aktive Kinder in unterschiedlichen Vereinen und Sportarten beheimatet sieht. „Besonders freut mich, dass in Handorf schon wieder Seepferdchen verteilt werden konnten“, erklärt Epping.

SSB vermittelt und schafft Kontakt

Bei aller Hoffnung auf eine Ende der Corona-Krise rückt in den kommenden Tagen und Wochen das Testen voraussichtlich noch weiter in den Blickpunkt, die SGS ist gerüstet. „Das ist großartig, wie gut und strukturiert die das machen“, sagt Schneegaß, der mit dem SSB „in den Startlöchern“ steht, die Zusammenarbeit zu vertiefen und auszubauen. „Und natürlich sind wir weiterhin gern der Multiplikator und Vermittler in diesen Dingen“, erklärt Schneegaß, der in ständigem Kontakt zur SGS steht.